Lokalsport: Boll greift heute in China Open ein

Düsseldorf Der Borusse trifft auf den Weltranglisten-78., Darko Jorgic aus Slowenien.

Timo Boll (Borussia) muss jede Menge Weltranglistenpunkte verteidigen. Bei den China Open 2017 wurde der Tischtennis-Profi Zweiter und sicherte sich 300 Zähler für das globale Ranking. Bei den China Open 2018, die aktuell in Shenzhen gespielt werden, ist Boll an Position zwei gesetzt. Damit war der Weltranglistendritte der einzige Borusse, der es direkt ins 32er Hauptfeld geschafft hat - sieht man vom Neu-Borussen Omar Assar ab, der als Weltranglisten-17. den letzten der 16 direkten Hauptfeldplätze ergatterte. Aber das auch nur, weil Titelverteidiger Dimitrij Ovtcharov (WR 2) verletzt absagen musste. Sonst sind alle Top-Spieler der Welt in Shenzhen am Start. Logisch, stehen doch bei dem Platinum Event der World Tour insgesamt 300.000 Euro an Preisgeld zur Verfügung, von denen der Sieger im Herren-Einzel 33.000 Euro erhält. Zusätzlich winken dem China Open-Sieger auch noch 500 Weltranglistenpunkte.