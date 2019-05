Fußball : Schwarz-Weiß 06 ist Meister der Bezirksliga

Andre Kobe (M.) und Jonah Lennert Book (r.) von Schwarz-Weiß Düsseldorf jubeln gemeinsam über den Treffer zum 1:0. Foto: Benefoto. Foto: RP/Benefoto

Die Oberbilker machten den Aufstieg durch ein 4:1 gegen Ratingen II klar. Benrath darf nach dem 2:1 in Büderich weiter auf den Klassenerhalt hoffen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RZ) Oberbilks Bezirksliga-Kicker ließen am Sonntagnachmittag nichts mehr anbrennen und feierten ihre Aufstiegsparty: Nur ein Zähler hätte der Truppe von Trainer David Breitmar gefehlt, um den Einzug in die Landesliga perfekt zu machen. Im Spiel gegen Ratingen 04/19 II aber kamen sie zu einem Erfolg, der am Ende mit 4:1 zu deutlich ausfiel. Der starke Neuling aus der Kreisliga, der bis auf Rang vier geklettert war, hatte 90 Minuten lang gut mitgehalten, war aber schließlich nicht clever genug. Andre Kobe brachte den Gastgeber in Führung. Nach dem Wechsel sorgte Korbinian Beckers mit seinem Treffer zum 2:0 (49.) zu einem psychologisch günstigen Zeitpunkt für die Vorentscheidung. Ratingen kam durch Lionel Tchakounte noch einmal auf 1:2 heran (74.), doch in der Schlussphase sorgten Reindolf Adu per Foulelfmeter (79.) und noch einmal Beckers (89.) mit ihren Treffern zum 3:1 und 4:1 für klare Verhältnisse.

Im Kampf um den ­Klassenverbleib sorgte der VfL Benrath mit dem 2:1-Auswärtssieg beim FC Büderich für eine Überraschung. Die ­Mannschaft darf weiter auf den Klassenverbleib hoffen. Nach ­torlosen ersten 45 Minuten brachte Alexander Willms die Benrather in Führung. Büderichs Kapitän Benedikt Niesen sorgte in der 65. Minute für den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Benraths Siegtor – von den mitgefahrenen Anhängern stürmisch umjubelt – fiel in der Nachspielzeit durch Yamashita. Mit nun nur noch einem Zähler Rückstand zum rettenden Ufer haben die Benrather nun wieder die Hoffnung, am letzten Spieltag doch noch ans ­rettende Ufer zu gelangen.