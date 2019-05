Jugend-Handball : Rhein Vikings steigen in A-Jugend-Bundesliga auf

Düsseldorf Die Spielgemeinschaft Adler Königshof/Rhein Vikings spielt in der kommenden Saison in der A-Jugend-Bundesliga.

„Es ist ein Riesenerfolg für dieses Projekt, dass nach den Unruhen bei den Rhein Vikings zu Anfang des Jahres nicht auf Rosen gebettet war. Einige wollten uns fallen sehen, viele äußerten sich verhaltend skeptisch. Wir, also Adler Königshof und Rhein Vikings, haben uns davon nicht aus der Ruhe bringen lassen und der Erfolg gibt allen Beteiligten recht“, sagt Thomas Koblenzer, der erste Vorsitzende des Stammvereins der HC Rhein Vikings. „Wir sind wahnsinnig stolz auf das Team und richten einen besonderen Dank und hohe Wertschätzung an Interimstrainer Josip Jurisic und die Eltern, die in den letzten Wochen fast täglich ihre Jungs in die Halle brachten und lautstark auf der Tribüne unterstützten.“

„Die Jungs haben das prima gemacht. Ich bin sehr stolz auf alle Spieler. Die Qualifikation hat uns aber auch gezeigt, dass wir in der Vorbereitung viel arbeiten und uns auch körperlich verbessern müssen. Die nächsten zwei Wochen werden wir uns noch nicht ausruhen – wir trainieren durch, um auch beim Neusser Quirinus-Cup am Pfingstwochenende Spitzenhandball zu zeigen und für uns Werbung zu machen“, erklärt Interimstrainer Josip Jurisic.

Auch aus Königshof kommen lobende Worte von Silvia Bernardo, stellvertretende Vorsitzende der DJK Adler Königshof und Geschäftsführerin des Fördervereins: „Wir hatten zum 100-jährigen Bestehen unseres Vereins den Wunsch, eine A-Jugendbundesliga in der nächsten Saison in Krefeld unter unserer Flagge spielen zu sehen. Es ist großartig, dass das nun Wirklichkeit wird. Wir glauben, dass das ein Signal für viele Jugendliche und Eltern in der Region sein wird, sich unserem Konzept anzuschließen. Die Adler Königshof bewegen was und beteiligen sich an der Krefelder Handballeuphorie.“