Handball : Vikings feiern Kantersieg in Hagen

Nach fünf sieglosen Monaten in der zweiten Bundesliga gewinnen die Handballer das Kellerduell bei der Eintracht mit 30:23.

Was für eine Erlösung: Nach rund fünf Monaten ist dem HC Rhein Vikings in der zweiten Handball-Bundesliga endlich wieder ein Sieg gelungen. Das Kellerduell beim VfL Eintracht Hagen konnte der abgeschlagene Tabellenletzte hochverdient mit 30:23 (17:10) für sich entscheiden - entsprechend riesig waren die Erleichterung und insbesondere die Freude nach der Partie bei den Spielern und Betreuern. Mit dem Erfolg dürften die Wikinger zugleich den Abstieg der Hagener nach ihrer sechsten Pleite in Folge besiegelt haben, sodass sich beide Vereine in der kommenden Drittliga-Saison erneut begegnen werden.