Hallenhockey : DSD feiert Aufstieg in die Bundesliga

Düsseldorf Nach zehn Jahren sind die Grafenberger Hockey-Herren zurück im Hallenhockey-Oberhaus. Am letzten Spieltag reichte ein Remis gegen Schwarz-Weiß Köln.

Jubel beim Deutschen Sportklub Düsseldorf , denn die Hockeyherren mit ihrem Trainer Tobias Bergmann haben den Sprung in die 1. Bundesliga im Hallenhockey geschafft. Im letzten Spiel der Saison schafften sie in der Halle des Marie-Curie-Gymnasium unter den Augen von Oberbürgermeister Stephan Keller ein 6:6 (2:3) gegen den Tabellenzweiten Schwarz-Weiss Köln , und das reichte zum Aufstieg.

Das war auch die Zeit der stärksten Phase der Mannschaft von Trainer Tobias Bergmann, denn in der 34. Minuten gelang durch Niclas Schickenberg das 3:3. Eine Strafecke der Kölner in der 35. Minute ergab das 3:4. 80 Sekunden vor dem Ende des dritten Viertels sah Thomas Górny die Grüne Karte, was eine Strafzeit von einer Minute zur Folge hat. Köln griff zur taktischen Variante und tauschte gleichzeitig den Torwart gegen einen weiteren Angreifer. Das half nur kurzfristig, denn Köln ging in der 47. Minute mit 5:3 in Führung, aber acht Minuten vor dem Ende wurde es endlich wieder lauter bei den Anhängern des DSD, denn Ben Marquardsen verwandelte die vierte Strafecke zum 4:5. Köln konterte erfolgreich zur eigenen 6:4-Führung (56.).