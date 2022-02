Wunder in der Halle blieb aus : Der GHTC hat die Minimalchance verpasst

Nach einer bis dato perfekten Hallensaison in der 2. Bundesliga vergab der Gladbacher HTC den Aufstieg auf den letzten Metern. Foto: Susanne Breithaupt

Hallenhockey Der Gladbacher HTC hat den Aufstieg in die 1. Hallen-Bundesliga nicht mehr einfahren können. Bereits im Nachholspiel am Freitag in Essen vergab der GHTC die letzte theoretische Chance. Immerhin gab es gegen Oberhausen einen versöhnlichen Saisonabschluss.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nomita Selder

Die Chance auf den Aufstieg in die 1. Bundesliga war ohnehin nur noch gering: Zwei eigene Siege hätten die Herren des Gladbacher HTC ohnehin gebraucht, dazu Patzer der Konkurrenten aus Düsseldorf und Köln. Letztendlich war das Thema aber bereits am Freitag mit dem Nachholspiel beim HC Essen erledigt: Der GHTC verlor mit 6:8. Es war die dritte Niederlage in Serie, bereits in der Vorwoche hatte man gegen die direkten Konkurrenten aus Köln und Düsseldorf verloren. Die Hoffnungen auf den Aufstieg waren damit endgültig zerschlagen, nach dem das Team von Jan Klatt ungeschlagen und mit idealen Aussichten in den Ligaschlussspurt gegangen war.

Beim Aufsteiger HC Essen merkte man dem GHTC am Freitag jedoch von Beginn an, dass noch die theoretische Chance auf den Aufstieg bestand. Die Mannschaft agierte mit Zug zum Tor und erarbeitete sich zahlreiche Kreisszenen, bot aber durch die offensive Ausrichtung gleichzeitig viele Kontergelegenheiten. Nach wenigen Minuten verwandelte Essen die erste Strafecke zur 1:0-Führung, der GHTC kam nach nervösem Start in der 19. Minute durch den fit gewordenen Elias Trueson zum verdienten 1:1-Ausgleich. Doch der Ausgleich brachte keine Sicherheit, sondern ließ den GHTC sehr fahrig agieren, sodass die Hausherren plötzlich 3:1 in Führung gingen. Noch vor der Pause verkürzte Robin Kremers sehenswert per Heber vom Kreisrand auf 2:3.

Nach dem Wechsel blieb es eine enge Partie, in der Gladbach die gegnerische Defensive früh unter Druck setzte, aber ebenfalls defensiv anfällig blieb. Während auf der einen Seite David Ascenso Franco ausglich, war auf der anderen Seite Keeper Jens Blüthner zunehmend gefordert. In dieser Phase brachte Adam Wei sein Team erstmals mit 4:3 in Führung, doch diese sollte nicht lange Bestand haben. Im sofortigen Gegenzug traf Essen zum 4:4 und legte kurz darauf drei weitere Treffer nach – begünstigt durch technische Unsicherheiten beim GHTC und einen Siebenmeter.

Im letzten Abschnitt erhöhte der GHTC erwartungsgemäß den Druck und kam durch Paul Tenckhoff und Elias Trueson auf 6:7 heran. Trotz zahlreicher Kreisszenen blieb man im Abschluss jedoch oft zu harmlos oder wurde geblockt. In den letzten Minuten nahm der GHTC den Torhüter heraus, doch dies resultierte lediglich im 6:8-Endstand.

Damit war der Aufstieg vom Tisch, im letzten Spiel ging es gegen den Oberhausener THC, Schlusslicht der Liga, nur noch um einen guten Saisonabschluss. Das gelang beim 13:5 (8:3)-Erfolg. Die Gladbacher präsentierten sich offensiv ausgerichtet und Trueson, der mit insgesamt fünf Treffer erfolgreichster GHTC-Spieler an diesem Tag war, verwandelte bereits in der ersten Spielminute einen Strafstoß und legte nur wenige Sekunden später das 2:0 nach. Doch der Doppelschlag schockte die Gäste kaum und Oberhausen glich kurz darauf aus. In der 7. Minute verwandelte Gladbachs Co-Kapitän Robin Kremers einen weiteren Strafstoß. So zielstrebig der GHTC im gegnerischen Kreis war, im eigenen Defensivverhalten schlichen sich zu viele Fehler ein, sodass Torhüter Patrick Alex immer wieder gefordert war. Bis zur Viertelpause legte Trueson und Franco auf 5:2 nach. Ein ähnliches Bild bot sich auch im zweiten Spielabschnitt, in dem Franco den sechsten Treffer erzielte, ehe in den letzten Minuten Trueson und Adam Wei zum 8:3-Pausenstand erhöhten.

In die zweite Halbzeit startete das Team von Jan Klatt ebenfalls gut und Daan Schenck erzielte mit der ersten Aktion das 9:3. Oberhausen, das offensiv vor allem durch Konter gefährlich blieb und Lücken im Gladbacher Defensivverbund nutze, stellte sich nun deutlich tiefer hinten rein und forderte somit die Geduld beim GHTC heraus. Kremers und Lucas Wuts sorgten für die Treffer zehn und elf. Im letzten Viertel agierten alle Beteiligten deutlich fahriger und hektischer, doch Trueson und Wuts schraubten das Ergebnis auf 13:5 hoch.

„Es war es ein versöhnlicher Saisonabschluss für uns, bei dem wir uns zahlreiche Chancen erarbeitet haben. Es war viel Gutes dabei, aber wir lassen in beiden Kreisen doch einiges liegen. Es spiegelte ein wenig unsere Saison wieder. Am Freitag sind wir deutlich unter unseren Möglichkeiten geblieben und viele Leistungsträger konnten ihr Potenzial nicht komplett abrufen,“ sagte Klatt.