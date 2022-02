Basketball : Bascats müssen bitteren Rückschlag verkraften

Düsseldorf Basketball-Bundesligist Bascats Düsseldorf kehrt mit einer Niederlage vom Spiel beim Tabellensechsten Marburg zurück und hat im Abstiegskampf keine guten Karten.

(cle) In dieser Form wird es für die Basketballerinnen der Capitol Bascats sehr schwer, ihre Chance auf den Klassenerhalt in der Ersten Bundesliga zu wahren. Beim Tabellensechsten BC Pharmaserv Marburg bemühten sie sich zwar, doch mehr als ein 52:69 (29:40) war nicht drin.

„Heute haben wir echt nicht gut gespielt. Auf allen Positionen fehlte es an der letzten Intensität“, gab Trainer Dhnesch Kubendrarajah zu und beschrieb ein weiteres Problem: „Es war kompliziert. Manche Konstellationen haben nicht so gut verteidigt, teilweise war die Kommunikation nicht gut, es gab individuelle Patzer. Dafür haben diese Spielerinnen vorne gepunktet. Die Konstellation wiederum, die gut verteidigt hat, hat dann im Angriff nichts getroffen. So war es einfach schwierig, einen Rhythmus zu finden“, erklärte Kubendrarajah.

Dabei war den Düsseldorferinnen, anders als in den letzten Partien, endlich einmal der Start in die Partie gelungen. Mit 9:5 gingen sie in Führung, auch beim 13:11 lagen sie noch vorne. Doch dann riss im Angriff der Faden. Pech im Abschluss, keine Offensivrebounds oder vorab schon Ballverluste – so gelang bis zur Viertelpause kein Zähler mehr (13:20).