Fußball : FC Aldekerk feiert Kantersieg, viel Arbeit für SV Walbeck

Kreis Kleve 5:0 beim SV Sevelen: Bezirksligist aus Aldekerk hat offenbar erfolgreich an seiner Abschluss-Schwäche gearbeitet. SV Walbeck und DJK Twisteden mühen sich zu Unentschieden gegen A-Ligisten.

Bezirksliga-Schlusslicht SV Walbeck musste sich am heimischen Bergsteg mit einem mühevollen 2:2 (1:0) gegen den A-Ligisten SC Auwel-Holt begnügen. In der ersten Halbzeit gab der Gastgeber den Ton an und ging in der 25. Minute durch Niklas Pütz verdient in Führung. Nach der Pause ergriff der A-Ligist die Initiative und drehte mit Toren von Max Erdmann (61.) und Fabian Hegh­mans (78.) den Spieß um. Marcel Giesen erzielte fünf Minuten vor dem Abpfiff immerhin noch den Walbecker Ausgleichstreffer. „Vor allem in der zweiten Hälfte haben wir nicht das gezeigt, was wir uns vorgenommen hatten. Damit können wir nicht zufrieden sein“, sagte Walbecks Trainer Klaus Thijssen.