Boll macht bis 2025 weiter : „Wenn Timo in den Raum kommt, wird es heller"

Das ist Timo Boll

Düsseldorf Timo Boll bleibt bis 2025 bei Borussia Düsseldorf. Er prägt den Verein wie kein Zweiter. Als Sportler. Als Mensch. Und als Botschafter einer ganzen Sportart. Der Manager seines Klubs erklärt das Phänomen.

Timo Boll hat sich schon Gedanken darüber gemacht, was er so alles machen will, wenn seine aktive Tischtennis-Karriere zu Ende ist. So möchte der 40-Jährige mit seinem guten Freund Dirk Nowitzki auf Reisen gehen, am liebsten eine Safari machen. „Ich war schon überall auf der Welt, habe aber nichts gesehen außer den Hallen und Flughäfen.“

Das gemeinsame Entspannen mit dem Basketball-Weltstar wird indes noch bis mindestens Spätsommer 2025 warten müssen. Boll, der bereits in seiner aktiven Sportlerphase zur Legende geworden ist, verlängerte seinen Spieler-Vertrag um weitere drei Jahre. „Wir haben Timo praktisch einen Rentenvertrag gegeben“, erläutert Borussia-Manager Andreas Preuß augenzwinkernd. „Timo ist dann 44, wenn sein Kontrakt ausläuft. Dann könnte er sich aufs Altenteil zurückziehen. Natürlich mit ein paar Abschlägen bei den Rentenansprüchen.“

Info Die bisherige Karriere des Timo Boll Internationale Erfolge im Einzel (Auswahl) WM-Bronze 2011 und 2021; EM-Gold 2002, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2018, 2021; EM-Bronze 2003, 2009, 2016; Internationale Erfolge im Doppel WM-Silber 2005; EM-Gold 2002, 2007, 2008, 2009, 2010. Internationale Erfolge mit der Mannschaft (Auswahl) Olympia-Silber 2008, 2021; Olympia-Bronze 2012, 2016; WM-Silber 2004, 2010, 2012, 2014, 2018; WM-Bronze 206; EM-Gold 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2017, 2019; EM-Silber 200, 2002, 2003, 2014; Champions-League-Sieger 2005, 2006 mit dem TTV Gönnern und 2009, 2010, 2011, 2018, 2021 mit Borussia Düsseldorf.

Im nationalen und erst recht im internationalen Spitzensport ist es extrem ungewöhnlich, einem 40 Jährigen noch einen Drei-Jahres-Vertrag anzubieten. „Timo raucht nicht, er trinkt nicht jeden Tag eine Flasche Wein. Wenn er sich jeden Tag ein bisschen bewegt, dann reicht es bei seinem Talent noch ganz lange dafür, die meisten Tischtennisspieler zu schlagen“, so Preuß. „Klar, der aktuelle Vertrag ist auch ein bisschen auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris abgestimmt. Ich kann mir aber vorstellen, dass Timo auch danach noch ein paar Jährchen weiter spielt.“

Boll hat jedenfalls noch immer jede Menge Spaß an seinem Beruf, und das nach deutlich mehr als 20 Jahren in der Weltspitze. Zwar ist er nicht mehr der Schnellste und hat auch nicht mehr die „Wahnsinns-Angriffsgranaten“ in seinem Repertoire, doch das macht er durch unglaubliches Ballgefühl, extreme Präzision in den Schlägen, technischen Finessen und taktischer Perfektion, enormem Spielverständnis, Antizipation und Flexibilität mehr als wett.

Aber er punktet auch mit Fairness. Als er in einem WM-Achtelfinale gegen einen Chinesen eine Schiedsrichterentscheidung zu seinen Ungunsten korrigierte und daraufhin das Match verlor, macht ihn in China unsterblich. „Timo dürfte in China der bekannteste Ausländer überhaupt sein meint Preuß lächelnd.

Seit 2007 trägt das Idol vieler Tischtennisakteure das Trikot der Landeshauptstädter, er ist mit bisher 27 Titelgewinnen der erfolgreichste Profi in der Vereinsgeschichte und mit einer beeindruckenden Siegquote von über 87 Prozent (447 Siege bei 66 Niederlagen in Einzel und Doppel) seit 15 Spielzeiten der herausragende Athlet des Klubs. „Er ist weiterhin die Lokomotive des Clubs. An ihm können sich die jüngeren Spieler immer wieder anlehnen und aufbauen. Er ist sportlich, menschlich und Charakterlich der Anführer“, verrät Preuß und wird fast ein wenig andächtig. „Wenn Timo in den Raum kommt, wird es heller.“

Boll hat einfach Charisma, ist dabei trotz aller Erfolge bodenständig geblieben, freundlich und unaufgeregt. Boll engagiert sich seit langen im Verein „Sportler für Organspende“, ist Schirmherr der Stiftung „Acció Humana“, die ein Kinderdorf in Honduras betreibt und die Straßenkindern Perspektiven für ihr Leben gibt.

Die Kombination aus Erfolg, Leistungsfähigkeit, Menschlichkeit, Realismus und Bescheidenheit und Fairness findet in ganz Deutschland und der Welt Gehör. Kein Wunder, dass er von deutschen Sportfans und dem deutschen Olympia-Team für Rio de Janeiro 2016 zum Fahnenträger für den Einmarsch bestimmt wurde.