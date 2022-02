VC Ratheim siegt in Köln : Erst Kaltstart, dann kaltschnäuzig

Volleyball-Oberliga Die Voraussetzungen vor dem Duell des VC Ratheim bei der KT Köln waren alles andere als optimal. Dennoch kehrten die Volleyballer mit einem Erfolg aus der Domstadt zurück und konnten das gesteckte Minimalziel in der Oberliga abhaken.

Eigentlich hätte für die Volleyballer des VC Ratheim vor Beginn des Spiels nicht noch mehr schiefgehen können: Die Anfahrt zum Oberliga-Gegner KT Köln gestaltete sich am vergangenen Samstag durchaus als schwierig, da die Straße zur Halle gesperrt war, wovon der VC allerdings nicht in Kenntnis gesetzt worden war. Bis der Ort des Geschehens schließlich erreicht und auch der richtige Eingang gefunden wurde, verstrich daher einige Zeit, die die Mannschaft zum Aufwärmen eingeplant hatte.

Gerade rechtzeitig zur Aufschlagannahme erschienen die Ratheimer in der Halle, wodurch sie im Gegensatz zur KT Köln aus dem Kalten in das Spiel starten mussten. Diese ungünstigen Startbedingungen lassen das Ergebnis der Partie daher umso überraschender und erfolgreicher wirken: Der VC feierte – trotz der widrigen Umstände – letztlich einen 3:1-Sieg. „Dieser Endstand war wirklich fast nicht zu erwarten“, ist sich VC-Libero Markus Becker rückblickend sicher, „ohne Aufwärmen ein Spiel zu beginnen ist extrem schwierig, insgesamt hatten wir auch keinen glorreichen Tag und haben bei Weitem nicht das Niveau der letzten Woche erreichen können“.

Dass die Mannschaft im ersten Satz einige Probleme hatte, ist angesichts der Vorgeschichte nicht verwunderlich: Zwischenzeitlich lag der VC sogar sieben Punkte im Rückstand, was das Selbstbewusstsein der Spieler auf eine harte Probe stellte. „Da lag Böses in der Luft“, fasst Becker zusammen. Die KT Köln spielte den Ratheimern jedoch in die Karten: Der Gegner verhielt sich risikoreich und machte daher beim Angriff einige Fehler, wodurch der VC das Spiel drehen konnte und mit 25:23 knapp gewann.

Der zweite Satz glich nach der anspruchsvollen ersten Runde eher einer Katastrophe aus Sicht des VC: Nicht nur die Annahme bereitete Ratheim erneut Probleme, auch der Block stand nicht stabil, wodurch vor allem der Diagonalspieler der Kölner ohne wirkliche Hindernisse einige Bälle mitten in das Feld schlagen konnte. Die KT entschied den Satz so mit 25:17 eindeutig für sich und stellte damit auf 1:1 nach Sätzen. Die Schwierigkeiten im Block und in der Annahme zogen sich auch durch die letzten beiden Sätze, auch wenn Ratheim beide Runden gewinnen konnte (25:20 und 25:19). Im vierten Satz lag der VC zwischenzeitlich sechs Punkte zurück, drehte das Spiel jedoch und ließ in der letzten Hälfte schließlich auch das Potenzial erkennen, dass sich in der letzten Woche so deutlich gezeigt hatte. Kapitän Philipp Rumpf wurde immer wieder zum Aufschlag eingesetzt, wodurch der VC einige Punkte gewinnen konnte. Auch der 14-jährige Oliver Wachtel erlangte bis zur Hälfte des zweiten Satzes als Zuspieler noch einmal Zeit auf dem Feld und stellte sein Talent dabei erneut unter Beweis.