Hockey : Der DHC kämpft in Köln gegen den Abstieg

Das Spiel Die Spieler des Hallenhockey-Bundesligisten Düsseldorfer HC stehen am Mittwoch in der Partie bei Blau-Weiß Köln unter Erfolgsdruck. Anstoß ist um 20.15 Uhr am Guts-Muths-Weg 1 in Köln-Müngersdorf in unmittelbarer Nähe zum Müngersdorfer Stadion.

Die Ausgangslage Der DHC muss im Falle einer Niederlage zittern, denn dann beträgt der Vorsprung gegenüber dem Tabellenletzten Gladbacher HTC weiterhin nur vier Punkte. Mit einem Sieg im Nachholspiel würde der GHTC bis auf einen Zähler an den DHC herankommen können. Mit einem Sieg in Köln würde die Truppe vom Trainerduo Sebastian Folkers/Dietmar Alf punktemäßig zu den Kölnern aufschließen.



Das Hinspiel Im ersten Duell der aktuellen Spielzeit auf eigenem Parkett hatte es für den DHC trotz einer 9:5-Führung nur zu einem 9:9 gereicht. Die Kölner hatten in den letzten 16 Minuten noch vier Treffer zum Ausgleich erzielt.



Die Form Der DHC war in den ersten beiden Partien ungeschlagen geblieben und hatte vier Zähler geholt. Die folgenden drei Partien gingen alle verloren. Am Sonntag beim 2:5 gegen Rot-Weiß Köln präsentierten sich die Düsseldorfer erstarkt. Der nächste Gegner, Blau-Weiß Köln, hat einen Sieg mehr auf dem Konto.

Die jüngsten Partien Am vergangenen Wochenende holte Blau-Weiß Köln sechs Zähler, gewann beim pluspunktlosen Schlusslicht Gladbacher HTC mit 6:4 und überraschte mit einem 9:7-Sieg gegen Uhlenhorst Mülheim. Die Düsseldorfer verloren mit 1:9 (1:3) beim Crefelder HTC und am Seestern mit 2:5 (1:3) gegen Tabellenführer RW Köln. In Krefeld konnten die Oberkasseler nur die ersten 30 Minuten dank ihrer guten Defensivarbeit ausgeglichen gestalten. Den Ehrentreffer erzielte Julius Hayer in der 20. Minute zum 1:2.