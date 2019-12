Tischtennis : Borussia verliert in der Verlängerung

Im Spiel gegen Fulda-Maberzell gibt der Tischtennis-Bundesligist eine 2:0-Führung noch aus der Hand.

Die Borussen hatten im Hinspiel in Fulda, beim ebenfalls äußerst knappen 3:2-Erfolg, festgestellt, wie gefährlich die Osthessen sind. Deshalb hätte Borussia-Cheftrainer Danny Heister im Rückspiel gerne Timo Boll eingesetzt. Doch der war in China bei den Grand Finals der World Tour beschäftigt. Also stand Heister mit Karlsson, Anton Källberg, Ricardo Walther und Omar Assar dieselbe Mannschaft wie im Hinspiel zur Verfügung. Nur diesmal verzichtete der Trainer auf Assar und bot Karlsson an Position eins auf.