Fußball : Turu verliert in letzter Minute gegen Schonnebeck

(mjo) Es soll einfach nicht sein! Für Turu ist gegen die SpVg Schonnebeck einfach nichts zu holen. Die 1:2-Niederlage war bereits die achte in Folge gegen die Essener. Sie war mit Sicherheit eine der bittersten Pleiten für die Oberbilker – denn die Entscheidung fiel erst in der 93. Minute durch einen höchst umstrittenen Handelfmeter.

Doch nicht nur dieser Pfiff von Schiedsrichter Robin Schuffelen sorgte für Unmut bei den Düsseldorfern. Die hatten nach zwei guten Szenen der Platzherren in der Anfangsphase die Begegnung in der ersten Halbzeit im Griff. Eine Fülle von Torchancen für die Turu resultierte daraus zwar nicht, aber zwei Gelegenheiten reichten, um verdient mit 1:0 in Führung zu gehen. Beide Male war es Muhammet Ucar, der dabei im Mittelpunkt stand. Erst ging der Ball bei einem Eckball von ihm an den Pfosten des Teams von Trainer Dirk Tönnies (24.). Zehn Minuten später glückte dem aus Baumberg gekommenen Spieler ein noch spektakulärer Kunstschuss. Aus fast 30 Meter setzte er den Ball über den machtlosen Schonnebecker Schlussmann Philipp Sprenger zum 1:0 ins Netz.