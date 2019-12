Basketball : Ergebniskrise bei den Giants

Analyse Sowohl die erste Mannschaft der Düsseldorfer Basketballer als auch die Reserve haben anscheinend das Siegen verlernt und wurden in der Tabelle nach unten durchgereicht. Welche Gründe gibt es für den Abwärtstrend? Eine Ursachenforschung.

Was war das für ein Saisonauftakt in die 2. Bundesliga Pro B Nord! Drei Siege gelangen den ART Ginats, einige Fans träumten bereits vom direkten Durchmarsch des Aufsteigers. Doch Trainer Jonas Jönke wehrte solche Träume energisch ab und predigte gebetsmühlenartig, wie eng die Liga sei. Er behielt recht. Heute sind seine Basketballer zum Hinrundenende mit 4:8 Siegen „nur“ Zehnte in der Zwölfer-Liga.

Doch laut Jönke ist sein Team im Soll. „Das Bild wirkt verzerrt, weil wir jetzt so oft verloren haben“, sagt er. „Aber uns ist allen bewusst gewesen, dass es ein harter Kampf um den Klassenerhalt werden wird.“ Langzeitverletzungen, eine hohe Anzahl an Ballverlusten, das fehlende Quäntchen Glück im Abschluss und große Wellen im Spiel sind die Hauptgründe für die letzten Ergebnisse. Zudem fehle die Leichtigkeit vom Saisonbeginn. Positiv sei jedoch die Tatsache, dass wir „eine gute Feedback-Kultur haben.“ Sehr akribisch wertet er die Partien aus. „Wir machen Videoanalysen für jeden einzelnen Spieler. Mit allen Jungs bin ich im Austausch, wir sprechen uns auch als Team aus. Diese Offenheit ist wichtig, so wird eine Grüppchenbildung verhindert“, sagt Jönke. Zu viel über die Schwächen reden sei aber auch nicht förderlich. „Schließlich möchte ich, dass die Jungs auf dem Feld nicht zu viel nachdenken, sondern weiterhin mutig spielen.“ Immerhin geht die Tendenz wieder nach oben: Nach dem Gruselspiel gegen Wedel haben die Düsseldorfer beim 71:77 in Bernau die richtige Reaktion gezeigt. „Kampfgeist, Intensität, das Reboundduell deutlich gewonnen – das ist ein klares Indiz dafür, dass es bergauf geht. Die Jungs waren über das gesamte Spiel hinweg positiv. Das ist sehr wertvoll für die anstehenden Aufgaben.“

Info Giants planen Revanche gegen die TKS 49ers Zum letzten Spiel des Jahres empfangen die ART Giants am Samstag (19 Uhr) die TKS 49ers. Es ist das Kellerduell, die Mannschaft aus Stahnsdorf (bei Potsdam) ist mit nur drei Siegen Schlusslicht. Das Hinspiel verloren die Düsseldorfer 77:84. Jetzt soll es die Revanche geben.