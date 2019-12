Fußball-Landesliga : Schwarz-Weiß-Offensive will Ladehemmungen überwinden

Düsseldorf Andre Kobe, Marco Lüttgen und Antonio Primorac warten seit zwei Spielen auf den nächsten Treffer. Am Samstag steht das Derby gegen den SC West an.

Obwohl die Landesliga-Fußballer des SC Schwarz-Weiß 06 zuletzt durch Niederlagen gegen die beiden Stadtrivalen MSV und den Rather SV zwei Derbys in Folge verloren haben, beträgt der Vorsprung des Tabellenzwölften auf die Abstiegszone noch immer fünf Punkte. Ein entscheidender Grund für dieses einigermaßen beruhigende Polster ist vor allem die torgefährliche und gut miteinander harmonierende Offensivabteilung der Oberbilker. Denn allein die drei Stürmer Andre Kobe (acht Treffer), Marco Lüttgen und Antonio Primorac (beide neun) zeichneten sich bereits für 26 von insgesamt 38 Saisontoren verantwortlich.

Oft genug gelang es dem Trio sogar, in engen Partien den Unterschied zu machen. Beim knappen 2:1 gegen den VfB Solingen war es Primorac, der durch seinen frühen Führungstreffer in der zweiten Minute maßgeblich mit daran beteiligt war, dass Schwarz-Weiß am Ende drei Punkte aus der Klingenstadt entführen konnte. Beim 3:1 am darauffolgenden Spieltag gegen den VfB Speldorf steuerten hingegen Marco Lüttgen und Andre Kobe zwei immens wichtige Treffer gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf bei.