Tischtennis-Bundesliga : Boll muss Borussia aus China die Daumen drücken

Düsseldorf Bei den World-Tour-Grand-Finals ist der 38-Jährige im Einzel und im Doppel ausgeschieden. Die Borussia spielt am Sonntag gegen den TTC Fulda-Maberzell.

Obwohl Boll in China nicht mehr am Tisch steht, schafft er es nicht rechtzeitig zum anstehenden Spiel seiner Borussia in der Tischtennis-Bundesliga. Die 8000-Kilometer-Distanz zwischen Zhengzhou und der Landeshauptstadt ist auch im modernen Zeitalter des Flugverkehrs nicht mal so eben zu überwinden. „Natürlich würden wir das Spiel am liebsten mit Timo bewerkstelligen“, gesteht Borussia-Cheftrainer Danny Heister. „Aber Timo macht nun einmal nicht alle Spiele. Und der internationale Kalender für die Top-Stars lässt das auch nicht zu.“