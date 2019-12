Hockey : Bundesliga-Damen des DHC mit Startsieg

Die Düsseldorferin Julia Drechshage im Zweikampf mit der Mülheimer Torfrau Lisa Bartkowiak. Foto: RP/HORSTMUELLER GmbH

Die Hockey-Mannschaft setzt sich am ersten Spieltag gegen Raffelberg durch. DHC-Herren verspielen Erfolg. DSD verliert.

Einen Start nach Maß feierten die Damen des Düsseldorfer HC: Am ersten Spieltag der Hallenhockey-Bundesliga setzten sie sich mit 5:2 (4:2) gegen den Erzrivalen Club Raffelberg durch. Dabei musste die stark ersatzgeschwächte Truppe des Trainer-Duos Nicolai Sussenburger/Mark Spieker gar nicht über sich hinauswachsen, um beide Zähler am Seestern zu behalten. „Es war ein mittelmäßiger Auftakt, wir sind noch nicht eingespielt“, sagte Sussenburger. Weil sechs Spielerinnen fehlten, hatte er sogar drei Debütantinnen aus dem Jahrgang 2002 aufgebieten müssen. Die fünf Tore teilten sich Sabine Markert (2), Tessa Schubert und Greta Gerke mit einem fulminanten Alleingang sowie Sarah Strauss. Zwei Blöcke schickten die Trainer wechselweise aufs Parkett. Der Block mit den routinierten Spielerinnen um Markert und Gerke erzielten alle fünf Treffer. Im DHC-Tor feierte Kristina Reynolds, die Bronzegewinnerin von Rio, ihr Debüt für Düsseldorf und bewies auf Anhieb, dass sie ein guter Ersatz für die verletzte Nationalkeeperin Nathalie Kubalski ist. Raffelbergs Trainerin Susi Wollschläger sagte nach der Schlusssirene: „Es gab eine Phase, in wir der zwei gute Gelegenheiten hatten, um zu verkürzen und es vielleicht auch verdient gehabt hätten. Aber insgesamt ging der Sieg für den Favoriten in Ordnung.“

Enttäuschung dagegen bei den Herren des Düsseldorfer HC nach dem 9:9 (4:2) gegen Blau-Weiß Köln. Der Düsseldorfer Bundesligist hatte schon mit 7:3 und 16 Minuten vor dem Ende noch mit 9:5 geführt. Er war auf dem Weg zu einem ungefährdeten Sieg. Doch in der Schlussminute kassierte er noch den Ausgleich. Trainer Sebastian Folkers sprach nach dem Spiel von „zwei verschenkten Punkten“. Spürbar war in der Schlussphase vor allem das Fehlen von Defensivspieler Clemens Oldhafer. „Wir hatten das Spiel bis zum 7:3 komplett im Griff, dann aber plötzlich keine Spielkontrolle mehr und zu viele individuelle Fehler und Ballverluste“, sagte Folkers. So habe sich Blau-Weiß in einen Spielrausch gesteigert. „Das Ergebnis ist extrem unnötig und nervt. Wir müssen die schwierigen Phasen nun unter der Woche aufarbeiten.“ Eine positive Erkenntnis hatte Folkers aber: Der Trainer hob Torwart Anton Zickler heraus, der sein Bundesligadebüt gab und ein starker Rückhalt war.

Die Tore für den DHC erzielten Julius Hayner und Christian von Ehren (je 2), Alexander Niopek, Masi Pfandt, Felix Dames, Christopher Zec und Moritz Butt.