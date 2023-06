Düsseldorf wird „Petit Paris“ Eine große französische Fete in Düsseldorf

Die Jazz-Rally hat sich gerade verabschiedet und schon stimmt die Wirtschaftsvereinigung Destination Düsseldorf (DD) auf das nächste Fest ein: Zum 21. Mal wird sie das Frankreichfest in der Landeshauptstadt veranstalten – in diesem Jahr an dem Wochenende 30. Juni (Freitag) bis 2. Juli. Das Fest der deutsch-französischen Freundschaft ist laut DD das größte seiner Art in Deutschland und findet erneut rund um das Rathaus statt. Mehr als 100 Aussteller wollen für französisches Flair am Burgplatz, an der Rheinuferpromenade und im Innenhof des Rathauses sorgen.