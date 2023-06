Wochenendtipps für Düsseldorf Depeche Mode, Fische und Pferde

Düsseldorf · Depeche Mode spielt am Wochenende in Düsseldorf. Am Tonhallenufer ist wieder Fischmarkt und auch der Königsallee-Renntag wird viele Besucher anlocken. Das sind unsere Freizeittipps.

02.06.2023, 11:51 Uhr

Zum Rennen in Ludenberg werden am Sonntag wieder einige Besucher erwartet. Foto: Endermann Foto: Endermann, Andreas (end)

Von Chiara Santalucia

Fischmarkt Am Tonhallenufer gibt es beim Fischmarkt mehr, als nur Fisch zu kaufen. Händler aus der Umgebung bieten wieder verschiedenste Waren an. Die Mischung aus Weinfest und Markt können Besucher am Sonntag, 4. Juni, von 11 bis 18 Uhr erleben. Möglich ist es dann, zu Musik zu tanzen, Speisen und Getränke zu genießen.