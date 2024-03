Von Freitag bis Sonntag Diese Waffen sind am Düsseldorfer Hauptbahnhof verboten

Düsseldorf · Der Düsseldorfer Hauptbahnhof wird am Wochenende wieder zur Waffenverbotszone. Dann ist dort das Mitführverbot von gefährlichen Gegenständen verboten. Die Bundespolizei kündigt Kontrollen an. Was man dazu wissen muss.

Im Düsseldorfer Hauptbahnhof gilt an diesem Wochenende von Freitag, 22. März, 18 Uhr bis Sonntag, 24. März, 6 Uhr durchgehend ein, wie es in einer Mitteilung heißt, „temporäres Mitführverbot von gefährlichen Gegenständen". Dazu wird die Bundespolizei nach eigenen Angaben verstärkte Kontrollen durchführen. Für diesen Anlass wurde eine entsprechende Allgemeinverfügung für den Hauptbahnhof erlassen. Konkret bedeutet das für den genannten Zeitraum ein Verbot von gefährlichen Gegenständen wie Schuss-, Hieb-, Stoß- und Stichwaffen sowie Messern aller Art. Der Geltungsbereich umfasst den Düsseldorfer Hauptbahnhof mit seinen Gebäudekomplexen sowie die Gleisanlagen. Die Verfügung gilt für alle Personen, die diesen Bereich betreten oder sich darin aufhalten. Ausgenommen davon sind die Bereiche der U-Bahn und der Stadtbahnen. Wer dennoch mit einem der verbotenen Gegenstände erwischt wird, dem drohen ein Zwangsgeld in Höhe von 200 Euro, ein Platzverweis, ein Hausverbot und möglicherweise ein Beförderungsausschluss durch die Bahn wegen der Gefährdung Mitreisender. Bestimmungen und Ausnahmen können der Allgemeinverfügung entnommen werden. Diese ist auf der Internetseite der Bundespolizei zu finden. Die Verfügung wird zudem im Düsseldorfer Hauptbahnhof ausgehängt. Reisen werden durch Lautsprecherdurchsagen über die Maßnahmen informiert.

