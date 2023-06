Kultur in Düsseldorf Spanische und lateinamerikanische Rhythmen in Bilk

Kuratiert wird diese von Daniel de Alcala. Der Gitarrist und Komponist wird das Festival gemeinsam mit dem Sänger und Songwriter Jose Primo am Freitag, 2. Juni, um 19.30 Uhr eröffnen. „Mit ihrem individuellen Musikstil, egal ob in Eigenkomposition oder in Form selbst arrangierter Stücke aus aktuell bekanntem und traditionellem Musikrepertoire, verleiht das Duo seiner Darbietung stets eine ganz persönliche Note“, heißt es in der Konzertankündigung.