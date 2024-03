Wochenendtipps für Düsseldorf Flohmarkt, Vortrag, Fahrradmesse

Markt Am Sonntag veranstaltet das Landhaus Freemann, Unterdorfstraße 60, in Kalkum einen Open-Air- Ostermarkt. Kleine Manufakturen aus Düsseldorf und Umgebung bieten Oster-Deko, Unikate und Designerstücke an, zudem werden ein Foodtruck und das Restaurant selbst für ein gastronomisches Angebot sorgen. Der Eintritt ist frei und der Ostermarkt kann zwischen 11 und 16 Uhr besucht werden.