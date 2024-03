Neue Radrouten in Düsseldorf Radeln nach Zahlen jetzt auch in Düsseldorf

Von dem Beitritt, der am Wochenende im Rahmen der Messe Cyclingworld auf dem Areal Böhler offiziell gemacht wurde, erhofft man sich auch eine positive Auswirkung auf den Tourismus. „Mit Einführung der bewährten, stadtweiten Knotenpunktwegweisung nach niederländischem Vorbild, und durch den Beitritt in die Radregion Rheinland, möchten wir unsere Stadt mit ihren Sehenswürdigkeiten für den Radtourismus attraktiver gestalten“, so Metzker. Aber auch der Pendlerverkehr per Rad aus den Nachbarregionen solle gefördert werden. „Die Teilnahme an der Radregion Rheinland schafft uns neue Potenziale, insbesondere im Naherholungstourismus. So können Gäste aus der Region nach Düsseldorf radeln und das vielfältige Angebot, das wir zu bieten haben, wahrnehmen“, ergänzt Ole Friedrich, Geschäftsführer von Visit Düsseldorf.