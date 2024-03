Osterferien in Düsseldorf Aktivitäten für Familien in den Osterferien

„Lesen - Entdecken - Erleben“ ist das Motto der Zentralbibliothek für Kinder in Düsseldorf. Dazu hat die Zentralbibliothek, und auch alle Stadtbüchereien, Bereiche für Kinder eingerichtet. In den Osterferien laden die Bibliotheken dazu ein, an Veranstaltungen wie dem österlichen Mangaworkshop in der Stadtbücherei Garath, Fritz-Erler-Straße 21, teilzunehmen. Der Workshop findet am 25. März von 10 bis 14 Uhr statt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist erforderlich unter stbgarath@duesseldorf.de. Andere Veranstaltungen in den Büchereien können unter www.duesseldorf.de/stadtbuechereien/bibliotheken/kinderbibliothek gefunden werden.