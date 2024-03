Lifestyle-Magazin aus Düsseldorf Frühjahrs-Ausgabe des Top Magazins ist da

Deniz Karius, Redaktionsleitung des Top Magazins, und Sebastian Hofer, Verkaufsleiter, hielten kurze Reden zur Begrüßung in einem Veranstaltungsraum des Hotels. Dieses wurde vor knapp einem Jahr eröffnet. Eine Besonderheit: Es gibt auch Zimmer mit dazugehöriger Autostellfläche. So können die Gäste direkt vor ihrem Zimmer parken und ihr Elektrofahrzeug aufladen. Auf die Frage von Karius, was in dem vergangenen Jahr das spektakulärste Fahrzeug war, antwortete Hotel-Manager Patrick Rausch ganz bescheiden: „Es waren schon viele tolle Autos da, aber eine ältere Dame war mit einer Freundin unterwegs auf einer Fahrradtour. Die beiden konnten das Angebot für ihre Fahrräder nutzen.“