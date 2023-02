Gastronomie in Düsseldorf Sieben Düsseldorfer Restaurants nehmen am Menükarussell teil

Über die Jahre sei die Nachfrage immer weiter angestiegen, sodass das Konzept auf mehrere Regionen und Restaurants ausgeweitet wurde, sagt Sievers. „Viele Gäste warten mittlerweile schon darauf, dass die Menühefte veröffentlicht werden, und sehen es als eine Art Restaurantführer.“ Es gebe eine Art „Tourismus“ für das Menükarussell, da viele Gäste auch in andere Städte fahren, um die Restaurants dort zu testen, ergänzt Meline Ebbinghaus vom Organisationsteam. Sowohl Gutscheine als auch Plätze können reserviert werden. Die Küchenchefs sehen in dem Konzept eine „Win-Win-Situation“, da sind sich Christian Schmidt vom Restaurant Sansibar by Breuninger und Ibrahim Latif, The Paris Club im 25hours-Hotel, einig. Denn Gäste testen so ein Menü und Restaurant, das sie sonst möglicherweise nicht ausprobiert hätten.