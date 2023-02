Grünes Düsseldorf “Unterwegs im Grünen“: 70 Veranstaltungen zu Flora und Fauna

Die Stadt Düsseldorf bietet auch in diesem Jahr wieder viele Führungen durch Grünanlagen, Friedhöfe, Naturschutzgebiete und den Stadtwald an. Insgesamt 70 Touren mit Experten sollen die Düsseldorfer Grünflächen erlebbarer machen. Los geht es am 24. Februar; die letzte Veranstaltung für 2023 soll am 3. Dezember stattfinden.