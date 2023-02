Jobbörse im Vallourec-Röhrenwerk in Rath 1000 Düsseldorfer Stahlarbeiter suchen neue Jobs

Dass andere Unternehmen in das eigene Werk kommen, um dort Fachkräfte abzuwerben – ja, das sei schon irgendwie ungewöhnlich, sagt Herbert Schaaff. Der 62-Jährige ist Personalchef von Vallourec Deutschland und schaut sich das Treiben am sechsten Tag der „Jobbbörse“ in der Betriebskantine des Rather Röhrenwerks an: Dutzende, ausnahmslos männliche und meist schon mittelalte Arbeiter haben ihre Schicht unterbrochen, um eine berufliche Zukunft zu finden. Denn Vallourec in Rath ist bald Vergangenheit.