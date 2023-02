Charity-Aktion in Düsseldorf Zwei Sterneköche sorgen im Schiffchen für „Nestwärme“

In dieser Woche zauberten die beiden Spitzen-Köche vor 70 Gästen für einen guten Zweck. Der Erlös des Abends geht an den Verein „Nestwärme“, dessen Botschafterin Léa Linster seit Jahren ist. Der Verein unterstützt Familien mit schwerkranken oder beeinträchtigten Kindern. Zu helfen ist Linster ein besonderes Anliegen, wie sie versichert, und so freute sie sich natürlich sehr darüber, dass ein vierstelliger Betrag für den Verein zusammenkam.