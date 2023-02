Düsseldorfer Schauspielhaus Falsche Nasen, echte Haare - ein Blick hinter die Kulissen

In dem 16köpfigen Schauspielhaus-Maskenteam können alle alles, die Ausbildung ist generalisiert. Eines der wichtigsten Handwerkszeuge ist die Knöpfnadel, mit deren Hilfe Perücken gemacht werden. In einer abgeschiedenen Ecke sitzt Alexander Bernhardt. Er fädelt mit der winzigen Nadel Haarsträhnen auf Tüll und fertigt eine Ersatzperücke für Christian Friedel in „Dorian“ an. Bei dieser wie bei allen anderen Vorstellungen des Großen und Kleinen Hauses ist immer jemand aus der Maske dabei. Für den Fall, dass eine Perücke verrutscht oder die Schminke abgetupft und aufgefrischt werden muss.