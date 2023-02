Seit Ende Oktober ist das Lehrschwimmbecken an der Stettiner Straße wieder in Betrieb Mehrkosten für Lehrschwimmbad

Doch in dem Bad findet nicht nur Schulschwimmen statt: Der zwischen der Landeshauptstadt und der Bädergesellschaft bestehende Betriebsführungsvertrag beinhalte unter anderem das Ziel, die stadtteilbezogenen Angebote für alle Altersgruppen und Kulturkreise im Abendbereich sowie an den Wochenenden, in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund, den Sportvereinen und Trägern der Freien Wohlfahrtspflege, auszudehnen. So könne die Kapazität für Schwimmkurse deutlich erhöht werden. Im Zuge des Umbaus hatten sich durch Ausschreibungen, Zusatzbedarfe sowie Lieferschwierigkeiten Mehrkosten ergeben, die nicht durch Einsparungen hatten ausgeglichen werden können. Auf Grund der Mehrkosten wurden zusätzliche Fördermittel (238.000 Euro) bewilligt.