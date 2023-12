Arbeitsverträge überreicht Die Stadt übernimmt 34 Kita-Küchenkräfte

Weihnachtsüberraschung für 34 Kita-Küchenkräfte: Zum kommenden Jahr übernimmt die Landeshauptstadt die Mitarbeitenden der Zukunftswerkstatt Düsseldorf in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. OB Stephan Keller empfing die neuen Kolleginnen und Kollegen im Rathaus, um ihnen persönlich ihre neuen Verträge auszuhändigen. Die Mittagsversorgung in städtischen Kindertageseinrichtungen wird oft von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Zukunftswerkstatt Düsseldorf GmbH (ZWD) übernommen. Das Ziel ist die Überwindung von Langzeitarbeitslosigkeit und der Einstieg in ein reguläres Erwerbsleben.