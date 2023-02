RTL-Castingshow Dritter Kandidat aus Düsseldorf ist bei DSDS dabei

Am Samstag um 20.15 Uhr zeigt RTL die 7. Casting-Folge der 20. Jubiläumsstaffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS). Und wieder ist ein Düsseldorfer dabei: Fatih Yüksel (28) will mit „Sure Thing“ von Miguel und „Bruises“ von Lewis Capaldi punkten. „Mit seiner extrovertierten und temperamentvollen Art kommt Fatih in seinem Freundeskreis gut an. Der 28-Jährige hat ein besonderes Faible für Ästhetik und setzt mit seinen modischen Accessoires und seiner auffälligen Haarfarbe ein Fashion-Statement“, wie ein Sendersprecher vorab mitteilt. „Großgeworden in einer musikalischen Familie möchte der Düsseldorfer nun auch bei DSDS mit seiner auffälligen Erscheinung und vor allem mit seinem Gesang begeistern.“ Ob sich die Jury von seiner offenen Art überzeugen lassen wird, wird sich noch zeigen. Die Düsseldorferin Sophie jedenfalls hatte nicht das Glück. Sie schied nach ihrem Auftritt wieder aus. Dafür ist der geheimnisvolle Masken-Mann aus Düsseldorf noch im Rennen bei „DSDS“. Wann der wieder auftreten wird, steht zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch nicht fest.