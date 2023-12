Selbstgemachte Nudeln am Carlsplatz Wie der Italiener Andrea Toscano durch die Liebe zum Pastamacher wurde

Schon am Vormittag steht Andrea Toscano auf dem Carlsplatz. Freundlich begrüßt der Italiener eine Kundin mit einem „Buongiorno“, und packt die Ricotta-Spinat-Ravioli liebevoll in eine Folie ein. „Nach drei Minuten im kochenden Wasser sind sie fertig“, erklärt er ihr. Fünf Tage die Woche steht Toscano auf dem Carlsplatz und verkauft in seinem „Pastificio“ handgemachte Pasta. Am Abend und Morgen produziert er die Pasta in Wittlaer. „Ich arbeite zwischen 18 und 20 Stunden pro Tag.“ Sein Pasta-Geschäft führt er aktuell noch komplett alleine.