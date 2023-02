Politik in Düsseldorf So entschied der Stadtrat über höhere Parkgebühren

Parkgebühren Kurzzeit-Parken wird deutlich teurer. In einer wachsenden Innenstadt-Zone geht es von 2,90 auf 4,50 Euro pro Stunde hinauf. Im restlichen Gebiet innerhalb der Umweltzone steigt der Preis von 2,10 auf drei Euro. Außerhalb steigt der Tarif von 1,50 auf zwei Euro. Mit breiter Mehrheit stimmte der Stadtrat dafür. Mirja Cordes von den Grünen sprach von einem „überfälligen Schritt“, mit dem man sich in Richtung anderer europäischer Metropolen entwickele. Der wertvolle öffentliche Raum in der Stadt könne so perspektivisch genutzt werden, auch verstärkt für Verkehrsmittel des Umweltverbunds. Parkende Autos würden über die Preisgestaltung eher in Parkhäuser verlegt.