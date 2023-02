Menschen aus Düsseldorf „Ich mache sonst nicht nur Unsinniges“

Frau Hillen beugt sich über das Smartphone ihres Sitznachbarn. „Der rote Punkt da will Ihnen wahrscheinlich etwas sagen“, sagt sie und lacht. „Was will er denn?“, fragt sie und hat mit Jobst-Rüdiger Barnikol den richtigen Ansprechpartner. Der 70-jährige Düsseldorfer hilft seit über einem Jahrzehnt Menschen in Sachen Technik. Das macht er ehrenamtlich und wurde dafür jetzt mit dem Martinstaler der Stadt Düsseldorf ausgezeichnet – eine Auszeichnung für Düsseldorferinnen und Düsseldorfer, die sich in besonderer Weise in der Stadt engagieren.