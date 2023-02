Ausgehen in Düsseldorf Thomas Rath und seine extravagante Tea-Time-Idee

Es ist nicht die erste Zusammenarbeit zwischen dem Breidenbacher Hof und Thomas Rath. Der Designer entwarf bereits die Kleidung des Personals, nun war der Afternoon Tea an der Reihe. Für das Luxushotel wollte er die Themen Mode und Genuss verbinden, an den Start ging Raths Konzept unter dem Titel „Breidenbacher Fashionis Tea“. Die typischen britischen süßen und herzhaften Gebäckvariationen gibt es immer noch, aber in Zusammenarbeit mit Küchendirektor Philipp Ferber sehen die im Breidenbacher Hof fast kunstvoll aus: Teekännchen mit Sahnehäubchen kommen auf den Tisch, Gebäck im Handtaschen-Design und Törtchen, die Zuckerguss-Knöpfe zieren. Im Angebot der neuen Tee Time ist auch eine deftige Praline, denn die Hauptzutat ist Kaninchen. Dazu gibt es ein Booklet mit Hintergrundinformationen zur Geschichte des Afternoon Teas. „Ich wollte den Modebezug zur Fashion-Metropole Düsseldorf mit passenden Dekorationen sichtbar machen“, sagte Rath bei der Vorstellung.