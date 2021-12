Breite Mehrheit im Stadtrat : Düsseldorf baut ein neues Opernhaus

Düsseldorf Mit breiter Mehrheit beschloss der Stadtrat einen Neubau anstelle einer Sanierung des heutigen Gebäudes. Geschätzte Baukosten: 750 Millionen Euro. Schon in wenigen Wochen soll die Entscheidung über den Standort fallen. Nur noch zwei Vorschläge sind im Rennen.

Die Landeshauptstadt wird ein neues Opernhaus bauen. Der Stadtrat folgte am Donnerstag mit breiter Mehrheit dem Vorschlag der Stadtverwaltung, auf die Sanierung des aus den 1950er Jahren stammenden Opernhauses an der Heinrich-Heine-Allee zu verzichten und das Gebäude durch einen Neubau zu ersetzen. Neben dem Ratsbündnis aus CDU und Grünen stimmten auch SPD und FDP zu. AfD, Linkspartei, Freie Wähler und Partei/Klimaliste lehnen das Vorhaben ab.

Die strittigste Frage wurde zudem ausgeklammert: Erst im ersten Quartal des kommenden Jahres soll der Standort festgelegt werden. Zwei Optionen sind noch im Rennen: Der Neubau könnte auf dem Grundstück des Altbaus an der Heinrich-Heine-Allee entstehen. Der Vorteil wäre, dass das Areal der Stadt gehört. Die bisherige Fläche würde aber nicht ausreichen, der Bau müsste in den Hofgarten erweitert werden – das ist der größte Knackpunkt. Kostenpflichtiger Inhalt Der Immobilienentwickler Centrum, der unter anderem den Kö-Bogen II entwickelt hat, bietet einen Bau zum Festpreis an. In Politikkreisen gilt dieses Grundstück derzeit als wahrscheinlichere Option – ob man sich zur Zusammenarbeit mit dem Investor entscheidet, muss separat geklärt werden.