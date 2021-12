Kinderfreundliche Stadt : Der Spielplatz an Hubert-Hermes-Straße ist fertig

Düsseldorf Weil der Spieltplatz nah an Rhein und Yachthafen liegt, gibt es einen Leuchtturm zum Klettern. Der Bürgerverein Düsseldorf-Lörick hatte die Modernisierung angeregt.

Der Spielplatz an der Hubert-Hermes-Straße in Lörick ist wieder geöffnet. Das Gartenamt hat das Gelände mit Unterstützung der Bezirksvertretung 4 und auf Initiative des Bürgervereins Düsseldorf-Lörick saniert.

Der rund 700 Quadratmeter große Kinderspielplatz liegt nah am Rhein, den Rheinauen und dem Sport- und Yachthafen. Das Gartenamt hat die Nähe zum Wasser bei der Gestaltung aufgegriffen und auf maritime Elemente und Farben gesetzt. So verfügt der Spielplatz über einen Spielturm in der Optik eines Leuchtturms. Auf dem in Weiß und Rot angestrichenen Turm können Kinder klettern und Versteck spielen. Herunter geht es am besten auf der Rutschbahn. Außerdem laden eine Schaukel und ein Klettergerüst zum Toben ein.