Projekt in Tiefenbroich : Kita und Wohnen unter einem Dach

Kita und Wohnen in einem Gebäudekomplex – so sehen die Pläne der Wogera in Tiefenbroich aus. Foto: RP/Wohera

Tiefenbroich Die Wogera will in Tiefenbroich einen architektonischen Fixpunkt setzen. Ein Bekenntnis zum Stadtteil, so die Verwaltung. Wer die Kita betreiben wird, entscheidet sich wohl in der zweiten Jahreshälfte.