Querdenken-Demonstrationen in Düsseldorf : Oberbürgermeister kritisiert „martialische Fackelmärsche“

Querdenken-Demonstration am vergangenen Wochenende in Düsseldorf. Foto: dpa/Jonas Güttler

Düsseldorf Querdenken-Anhänger sind wieder vermehrt in Düsseldorf unterwegs, zum Teil auch unangemeldet. Der Oberbürgermeister zeigt sich besorgt über die Entwicklung. Für Samstag ist ein Gegenprotest geplant.

Die Demonstrationen von Gegnern der Corona-Maßnahmen in Düsseldorf wachsen wieder. Vergangenen Samstag gingen 2500 Personen auf die Straße, zum Teil mit Pechfackeln und eindeutigen Vergleichen zur nationalsozialistischen Diktatur. Am Montag trafen sich Anhänger der Gruppen Querdenken und der Corona-Rebellen Düsseldorf unangemeldet zu einem „Spaziergang“ – die Versammlung löste sich aufgrund eines hohen Polizeiaufgebots jedoch rasch wieder auf. Die Gruppe sei sehr heterogen, heißt es von der Polizei , die Stimmung dabei „latent aggressiv“.

Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) zeigt sich besorgt über diese Entwicklung. „Die Pandemie stellt uns vor große Herausforderungen. Ängste und Unsicherheiten kennen wir alle“, so Keller. Es sei legitim, Kritik an den Corona-Maßnahmen öffentlich zum Ausdruck zu bringen. „Wer sich jedoch mit Rechtsradikalen und Verschwörungstheoretikern abgibt und sich von solchen Leuten nicht distanziert, der muss auch mit unserer Kritik und Ablehnung rechnen. Wer Politikerinnen und Politiker, Journalistinnen und Journalisten oder andere Menschen aus der Öffentlichkeit diffamiert und bedroht, der hat sich aus dem Spielfeld der Demokratie verabschiedet“, so der Oberbürgermeister. „In Düsseldorf lehnen wir jegliche Verharmlosungen des Nationalsozialismus, bizarre Diktatur-Gleichsetzungen oder gar antisemitische Erzählungen strikt ab.“ Stadtspitze und Verwaltung stünden in engem Austausch mit den Sicherheitsbehörden und der Polizei. „Martialische Fackelmärsche und Angriffe auf Sicherheitskräfte werden wir nicht akzeptieren.“