Ein Highlight für St. Hubert : Stadtrat genehmigt Kürbisfest mit verkaufsoffenem Sonntag

Kempen Der Werbe- und Bürgerring St. Hubert steckt mitten in der Planung für das Kürbisfest, das am Samstag und Sonntag, 17. und 18. September, viele Besucher nach St. Hubert locken soll.

Vor dem Ausbruch von Corona zählten die Organisatoren 2019 tagsüber rund 2000 Gäste beim Fest, auch in diesem Jahr sollen es wieder so viele werden, die durch den Ortskern des Kendeldorfs bummeln, an den Ständen stöbern, das Familienprogramm und die Darbietungen auf der Bühne genießen, für die örtliche Vereine, Kindergärten und Grundschule mit sorgen. Der Veranstaltung mit dazugehörigem verkaufsoffenen Sonntag stimmte die Mehrheit des Stadtrats in seiner jüngsten Sitzung grundsätzlich zu.