Augenklinik in Düsseldorf : Martinus-Hospital setzt neue Technologie gegen Grauen Star ein

Düsseldorf Mit der ultraschallunterstützten Lasertechnologie ist es den Experten jetzt möglich, wichtige Messungen schmerzfrei und kontaktlos durchzuführen. Das neue Behandlungsgerät ist auch besonders präzise.

Wenn die Augenlinse sich zu trüben beginnt, leidet die Lebensqualität schnell. Der Graue Star ist in einer alternden Gesellschaft auf dem Vormarsch, trifft er meist doch Menschen ab 60 Jahren. Das zeigt sich auch bei der Zahl der Behandlungen: Mit bis zu 800.000 Operationen gehört die Behandlung laut dem Berufsverband für Augenärzte zu den häufigsten operativen Eingriffen in Deutschland.

An der Augenklinik des St. Martinus-Krankenhauses geht man dabei nun neue Wege. Mit einer Spende des Vereins zur Förderung der Augenheilkunde in Düsseldorf in Höhe von 55.000 Euro konnte ein besonderes Behandlungsgerät angeschafft werden, das nun bei ambulanten und stationären Operationen eingesetzt wird: der IOL Master 700 der Firma Zeiss. Bei den Eingriffen wird die getrübte Augenlinse entfernt und durch eine Kunstlinse ersetzt. Dabei wird die natürliche Linse nach Öffnung eines kleinen Schnitts von weniger als drei Millimetern mittels Ultraschall-Energie zerkleinert und abgesaugt. Die hauchdünne Kapsel der Linse verbleibt im Auge und in diese wird anschließend eine individuelle Kunstlinse eingesetzt.