Wiederentdecktes Oratorium „Saul“ : Deutsche Romantik pur

Düsseldorf Der Düsseldorfer Musikverein tourt mit dem unbekannten Oratorium „Saul“ von Ferdinand Hiller durch NRW. Es gibt auch eine Aufführung in der Tonhalle.

Die Musikstadt Düsseldorf ehrt Robert Schumann und Felix Mendelssohn Bartholdy mit Fug und Recht. Beide großen Komponisten waren Musikdirektoren der Stadt und des hiesigen Musikvereins. Ein Name geht unter: der von Ferdinand Hiller. Hiller kam 1811 im selben Jahr wie Franz Liszt als Sohn jüdischer Eltern in Frankfurt am Main zur Welt. Von 1847 bis 1850 amtierte er in Düsseldorf und wechselte daraufhin nach Köln. Auf seine Empfehlung fiel die Nachfolgewahl auf Schumann.