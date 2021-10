Sonderausstellung im Goethe-Museum : Weimars Mode und Schillers Tischuhr

Düsseldorf Das Goethe-Museum zeigt sich in einer neuen Sonderausstellung von seiner modischen Seite. In „Luxus & Lifestyle. Weimar und die weite Welt" werden Deutschlands erstes Modemagazin sowie zahlreiche Stücke aus 400 Jahren Modegeschichte gezeigt.

Wer Mode und Lifestyle liebt, der denkt bei leuchtend orangefarbenen Rechtecken an die ikonischen Schachteln von Hermès. Wer Mode liebt, der denkt eher an Paris als an Weimar. Und wer Mode liebt, vermutet wohl nicht, im Goethe-Museum eine neue Ausstellung zu seiner Passion zu finden. In allen Punkten kann der Modeliebhaber nun eines Besseren belehrt werden.