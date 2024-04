Drei Stipendiaten der Arthena Foundation Kunst, aber gedruckt

Das Förderstipendium „Publish Now“ wurde in diesem Jahr zum ersten Mal vergeben. Die Namen der Gewinnerinnen und Gewinner: Laure Catugier, Jonna Hansen und Lino Heissenberg. Die drei Gewinner haben unterschiedliche Bildungswege durchlaufen. Laure Catugiers wurde 1982 in Toulouse geboren. Die bildende Künstlerin mit architektonischem Hintergrund erforscht die Vielfalt der globalen Nachkriegsarchitektur durch Residencies auf der ganzen Welt. Als Transfrau und Autistin hatte Jonna Hansen, geboren 1997 in Burglengenfeld, schon immer eine besondere Perspektive auf das, was gemeinhin als normal betrachtet wird. Ihre Kunst widmet sich der Konfrontation mit dem Abnormen. Die Arbeiten von Lino Heissenberg, geboren 1991 in Detmold, sind wiederum häufig interaktiv angelegt. Verkleidet als Video- und Brettspiele, Sammelkarten oder Regelhefte, laden sie zum spielerischen Mitwirken ein.