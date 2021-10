Tanzhaus NRW in Düsseldorf : Gipfeltreffen mit Kastagnetten

Düsseldorf Kenner und Könner treffen sich vom 28. Oktober bis 1. November zum Flamenco-Festival im Tanzhaus NRW. Kurator Juan Carolos Lérida und die Düsseldorfer Flamenca La Cati erklären, warum es eher eine Weltsprache als ein erotischer Tanz ist.

Flamenco ist eine Kunstform, in der sich Gesang, Tanz und Musik verbinden. Er hat seinen Ursprung im Andalusien des 19. Jahrhunderts. 2010 hat die Unesco ihn zum Immateriellen Weltkulturerbe erkärt. Afrikanische, süd- und mittelamerikanische Musik, Kulturelemente der Sinti und Roma sind in die Ausdrucksform eingeflossen, in deren Zentrum meist ein solistischer Tanz und ein emotionaler Gesang begleitet von Gitarre und Perkussion stehen. „Flamenco hat viele Klischees. Darunter sind aber auch hilfreiche Elemente wie der Bata de Cola, der Schleppenrock, oder die Kastagnetten, die gut für den Rhythmus sind“, sagt Juan Carlos Lérida, Kurator des Flamenco-Festivals in Düsseldorf, Choreograph und einer der besten Flamenco-Tänzer der Welt. „Flamenco hat eine unglaubliche Komplexität. Um ihn zu verstehen, braucht es keine Worte. Es ist eine offene Form, die sich immer weiter entwickelt“, sagt La Cati, die bei dem Festival die Anfängerkurse leitet.