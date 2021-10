Reichhaltiges Angebot im Ehrenhof : Stars bei Schumann

Düsseldorf Mit acht verschiedenen Konzertreihen öffnet sich der Robert-Schumann-Saal wieder dem Publikum. Klassik und prominent besetzte Lesungen mit Musik sind bereits stark gefragt.

Ähnlich anspruchsvoll gestaltet sich die Fortsetzung, jeweils am Sonntag um 17 Uhr. Die ElphCellisten kommen mit ihrem Programm „Von Klassik bis Filmmusik“ (14.11.) nach Düsseldorf, danach gastieren das Vision String Quartet (5.12.), das Trio Veronika Eberle (Violine), Alban Gerhardt (Violoncello) und Markus Becker (Klavier; 19.12.) und am 2. Weihnachtstag das Asasello Quartett. Vier weitere „Erstklassik!“-Termine sind im Februar, März und April angekündigt.

Seinen Spielplan 2021/22 zu erstellen, erforderte von Eckart Schulz-Neuhoff, Leiter des Robert-Schumann-Saals, eine logistische Meisterleistung. Mittlerweile bietet er acht verschiedene Reihen an. „Es war hochkompliziert, alles in Einklang zu bringen“, bestätigt er. „Wir mussten die zahlreichen Nachholtermine der letzten Saison mit den für 2021 bereits vereinbarten Terminen koordinieren. Das brauchte eine vernünftige Taktung, um das Publikum nicht zu überfrachten.“

Wenn sich prominente Schauspieler für „Zweiklang! Wort und Musik“ ansagen, hat Schulze-Neuhoff selten Mühe, den Saal zu füllen (ebenfalls sonntags, 17 Uhr). Viele Kontakte knüpfte er über die Jahre in Eigeninitiative und aus persönlicher Begeisterung. Die Künstler vertrauen ihm und folgen seinen Einladungen immer wieder gerne, mit nicht wenigen ist er inzwischen befreundet. Das Publikum liebt diese intimen Begegnungen. Elke Heidenreich ist so ein Selbstläufer. Bei der Rezitation aus ihren Kurzgeschichten „Männer in Kamelhaarmänteln“ wird die Autorin von Marc-Aurel Floros am Klavier begleitet (31.10.).