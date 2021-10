Morgenstern-Trio spielt im Kunstpalast : So klingt Klassik aus Düsseldorf

Düsseldorf In Eigenregie veranstaltet das Morgenstern-Trio ein Konzert im Kunstpalast – mit Werken des Ehepaars Clara und Robert Schumann sowie des Düsseldorfer Komponisten Thomas Blomenkamp.

Was ist schon die Carnegie Hall, wenn es auch den Düsseldorfer Kunstpalast zu bespielen gibt? Das Morgenstern Trio, das sich im Jahr 2005 an der Folkwang-Hochschule in Essen gründete, kennt beide Säle, am 23. Oktober zieht es die Musiker in den Robert-Schumann-Saal. Dort geben sie nicht nur Werke des berühmten Düsseldorfer Ehepaars Clara und Robert Schumann zum Besten, sondern auch ein für sie komponiertes Trio.