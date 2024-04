Campinos zweite Vorlesung an der Heine-Uni „Lüge ist salonfähig geworden“

Sachlichkeit verliert heute gegen das Laute und Aggressive, bedauern Campino und Oehmke, die Lüge sei salonfähig geworden, spätestens mit der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump. „Es geht auch ohne Wahrheit“, laute das Motto der Populisten. Aber dann spielen Campino und sein Gitarrist Kuddel einen der berühmtesten Songs der Rolling Stones, kraftvoll und leidenschaftlich: „You can‘t always get what you want“. Man könnte es auch so verstehen: Vielleicht erreichen die Feinde der Demokratie ihr Ziel ja doch nicht so schnell – wenn der Kampf um die Wahrheit nicht erlahmt.